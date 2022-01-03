التيار ينفي ما ورد في مقال.. ويؤكد: لم يحصل أي تواصل بين باسيل وصفا يتعلق بتطيير الانتخابات

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام البيان الآتي:



ينفي التيار الوطني الحر ما ورد في مقال الكاتب جان فغالي في موقع الكلمة اونلاين بعنوان "باسيل لا يريد الانتخابات... فهل يجاريه الحزب في تطييرها؟"، ويؤكد التيار أنه "لم يحصل أي تواصل، ولا حتى جس نبض، بين رئيس التيار جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا يتعلق بتطيير الانتخابات.

اما فيما خص رغبة التيار في التمديد، فان "موقف التيار مبدأي وواضح في هذا المجال وهو كان المعارض الوحيد للتمديد واعتبر اللجوء إلى ذلك مخالفة دستورية خطيرة تهدد روح الديمقراطية، فكيف الحال اليوم والانتخابات حاجة ومطلب داخلي وخارجي؟".



في الختام، يأسف التيار الوطني الحر لما وصلت اليه حال بعض الاعلام من ارتهان مطلق للمال واداة اغتيال سياسي ومعنوي في خروجٍ مدوٍ عن المبادئ السامية للصحافة التي تتمثل بالتزام سقف الحقيقة والموضوعية بعيدًا عن دس الافتراءات والتلفيقات الرخيصة.