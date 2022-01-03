لبنان - اليكم طقس الايام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم دون تعديل في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية والبقاع الغربي وثلوج على ارتفاع 1700 متر، كما تنشط الرياح أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: كتل هوائية باردة نسبيا تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط وتؤدي الى طقس متقلب أحيانا خلال الايام المقبلة.

( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13و 21 درجة مئوية).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، يحذر من خطر الانزلاق بسبب الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو على 1500 متر وما فوق خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية والبقاع الغربي وثلوج على ارتفاع 1700 متر، كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: غائم صباحا مع ضباب كثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة، وثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، يتحول خلال النهار الى غائم جزئيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

- الحرارة على الساحل من 7 الى 19 درجة، فوق الجبال من 3 الى 13 درجة ، في الداخل من 3 الى 14 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30كلم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 40 و 65%

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,43

- ساعة غروب الشمس: 16,41