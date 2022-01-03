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لبنان - كمية كبيرة من المخدرات وشبكة لترويجها

3
JANUARY
2022
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة


البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات وتعاطيها، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصّة في الشّعبة، توصلت الى تحديد هويات جميع أفراد شبكة ترويج ينشطون في عدد من مناطق قضائي المتن وكسروان، وهم كل من:

ج. م. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)
ش. ن. (من مواليد عام ١٩٩٨، لبناني) بحقه /6/ بلاغات بجرمي مخدّرات وترويج عملة مزيّفة.
ج. ز. (من مواليد عام ١٩٧١، لبناني)
بتاریخ 22-12-2021، وبعد عمليّات الرّصد والمراقبة، نفّذت إحدى دوريات الشّعبة كمينًا محكمًا في جونية، حيث أوقفت الأول والثاني بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن سيارة الأخير، وهي نوع "فولكسفاغن" من دون لوحات (تم ضبطها). وبالتزامن، تم توقيف الثالث في زوق مكايل، على متن سيارة نوع "نيسان ساني" لون فضي.


بتفتيشهم، ضُبط بحوزتهم، /1,772/ كلغ من مادّة الكوكايين، موضّبة داخل مظاريف، وعلب وطبات بلاستيكية، ومعدّة للترويج.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدّرات في مناطق عدّة من المتن وكسروان على زبائن كُثر.


أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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