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رعد: نحضّ الجميع على أخذ اللقاح لسلامتهم وسلامة المجتمع

3
JANUARY
2022
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نظمت "الهيئة الصحية الإسلامية" و"لجنة الطوارئ الصحية" في منطقة الجنوب الثانية لـ "حزب الله"، بالتعاون مع وزارة الصحة والبلديات حملة "الصحة والأمان" التي تهدف الى تلقي لقاح "فايزر" مجانا لجميع المواطنين بهدف تحصين المجتمع.

شملت الحملة عشر بلدات في منطقة النبطية واقليم التفاح، هي: جباع، جرجوع، عين قانا، كفرملكي، كفرفيلا، عين بوسوار، عربصاليم، حومين الفوقا، كفر صير، وصير الغربية. وتولت فرق تمريضية من الهيئة الصحية الاسلامية عملية تنظيم استقبال المواطنين واعطاء اللقاح، حيث شهدت هذه المراكز إقبالا لافتا من المواطنين الذين شكروا الجهات المنظمة.

 

وجال رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد على عدد من مراكز التلقيح، ورأى في تصريح أن "المواطن يتجاوب حين يرى مبادرات جدية تحافظ على صحته وتوفر له السلامة، من هنا نشكر الهيئة الصحية الاسلامية والمتعاونين معها من بلديات في المنطقة وجمعيات المجتمع المدني، ونشكر وزارة الصحة العامة التي ترعى مثل هذه الحملات في المناطق، ونحث كل المواطنين على التقدم واخذ اللقاح لانه ضرورة من اجل سلامته وسلامة المجتمع".

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