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عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 كانون الثاني 2022

3
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 النهار: كيف سيتعامل "حزب الله" مع "ابتزاز الحليف"؟

 

 



الديار: إرتفاع الأسعار العالمية للسلع والمواد الأولية... تداعيات مُتفاوتة على الإقتصادات العالمية
التضخّم في لبنان في المرحلة المقبلة رهينة الأسعار العالمية والإحتكارات المحلّية
ستة مليارات دولار حاجة لبنان السنوية إلى التمويل...والأنظار على «الصندوق»

 

 

 

نداء الوطن: عون يحضّر "دعوات الحوار"... ونصرالله يجيب "بهدوء على الأسئلة"
"استراتيجية" باسيل: استعداء برّي واستجداء "حزب الله" واسترضاء الأسد!

 

 

 


الشرق الأوسط: باسيل يناور بـ«تطوير» التحالف مع «حزب الله»
هاجم حروب التنظيم خارج لبنان... وحمل على بري وجعجع

 

 


الأنباء الكويتية: باسيل هاجم بري وجعجع: اخترنا «مار مخايل» على «الطيونة» وتفاهمنا مع حزب الله وليس حركة أمل
مواجهة مفتوحة بين الرئاستين الأولى والثانية.. الدورة الاستثنائية للبرلمان وترقيات ضباط «دورة عون»

 

 


الوطن السورسية: الحربي الروسي يكثف غاراته ويدك معاقل إرهابيي النظام التركي … الضغط العسكري لتحقيق انفراج سياسي و«خفض التصعيد» أولوية موسكو

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