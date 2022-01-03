الأنباء الكويتية: علوش: قرار حصرية السلاح بالشرعية لا يخرج من طاولة "الحوار"... انما من الولي الفقيه

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الأنباء الكويتية: رأى نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق د ..مصطفى علوش، أن الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، «لزوم ما لا يلزم» في ظل المشهدية اللبنانية الراهنة، التي يتحكم سلاح حزب الله بكامل تفاصيلها وقواعدها...

وارتأى علوش أن كل ما هو ثابت كمادة دستورية، لا يتطلب حوارا وطنيا بين اللبنانيين، إنما فقط التزام وتنفيذ.

ورأى ان الاستراتيجية الدفاعية أسيرة الاجندة الإيرانية في لبنان التي يتولى حزب الله تنفيذها بقوة السلاح، فلا طاولة حوار أو حتى مفاوضات قادرة على معالجته، لان قرار حصرية السلاح بالشرعية اللبنانية، لا تخرج من طاولة حوار وطني في قصر بعبدا، انما من الولي الفقيه الذي اوعز للسيد حسن نصرالله ومن خلفه الحليف البرتقالي بالانقلاب على اعلان بعبدا بعد اقراره، معتبرا بالتالي، انه كان أولى برئيس الجمهورية ان أراد الوصول في هذا العنوان «الحواري» الى نتائج مفيدة، ان يتفاهم مع حليفه حزب الله، قبل طرحه ضمن مسرحية شعبوية تخديرية، اقل ما يقال فيها انها هزلية ومضيعة للوقت.