التجمع الطبي الاجتماعي: لملاقاة خطاب باسيل بالايجابية

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اعتبر رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” البروفسور رائف رضا أن “خطاب النائب جبران باسيل يؤسس للم الشمل، ويجب أن نلاقيه بإيجابية، وإن الصراحة والخلافات يجب ألا تفسد للود قضية”.



أضاف: “ان الاختلافات السياسية موجودة في أكبر الانظمة السياسية الدولية، وهدفها الوصول إلى النقاش والحوار وأخذ العبر من الأخطاء الموجودة عند الجميع، علنا نتعظ من تصحيح الأداء خدمة لهذا الوطن والمواطن الذي يعيش في ظلمات الفقر المدقع والظروف الاقتصادية المدمرة، ناهيك عن الظروف الصحية التي قد تكون كارثية في ظل الصراعات السياسية وفقدان السياسة الصحية التي قد تجرنا في زمن كورونا إلى ما لا يحمد عقباه”.



وطالب كل القوى السياسية مع بداية العام الجديد “بلغة جديدة من الخطاب السياسي، فالجميع يجب أن يكون في خدمة الوطن والمواطن، وإن المناكفات السياسية لا تخدم احدا، وإن اقصر الطرق للتفاهم هو الحوار ثم الحوار الذي ينزع فتيل الفتن، ويخدم الجميع، مع التذكير بكلمة الامام الصدر أن التعايش الاسلامي المسيحي هو ثروه يجب التمسك بها، ولا ننسى أن فتح صفحة جديدة يخدم الجميع للحفاظ على الوحدة والوطن والشعب، وان تطوير الانظمة السياسية والدساتير فلا مانع من تعديلها لأنها ليست كتبا سماويه منزلة، طالما الهدف هو خدمة الوطن والمواطن وتجنب البلاد الانقسامات والتشنجات”.