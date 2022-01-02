مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي يُعلن حصيلة التدابير المتخذة للحدّ من انتشار كورونا

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في إطار المتابعة لتنفيذ قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية والبلديات والذي يقضي بالتشدّد في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الأعياد، وبإقفال المؤسسات المخالفة وإخلاء روادها، أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنّه "تمّ اعتباراً من الساعة 19:00 من تاريخ 1 كانون الثاني 2022 ولغاية الساعة 6:00 من تاريخ 2 كانون الثاني 2021، تسطير 52 محضراً في حقّ أفراد ومؤسسات، 11 محضراً في بيروت و41 في باقي المناطق".

وأشار مكتب مولوي في بيان إلى "إقفال مؤسستين إدارياً لمدة 24 ساعة عملاً بقرار الوزير"، الذي أكّد "استمرار الدوريات التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي في قمع المخالفات جميعها وإقفال المؤسسات وإخلاء روادها، لغاية 9 كانون الثاني".