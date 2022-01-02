قوى الامن: القبض على سارق سيارات ومدمن مخدرات

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة سيارات عدة في مناطق مختلفة من قضاء حاصبيا.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، توصلت الى تحديد هوية السارق، ويدعى:

– ح. ف. (من مواليد العام 1985، لبناني)، بتاريخ 23-12-2021، وبعد عمليات الرصد والمراقبة، نفذت إحدى دوريات الشعبة عملية في بلدة خربة روحا، أسفرت عن توقيفه.

ضبط في حوزته أدوات تستخدم في عمليات سرقة السيارات.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، لجهة سرقة سيارات عديدة من مناطق حاصبيا، ونقلها الى البقاع، وبيعها مقابل الاستحصال على المخدرات.

أودع الموقوف مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.