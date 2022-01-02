مدير عام الدفاع المدني تسلّم درعا تكريميًا من الراعي

A + A -

تسلّم مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار, "درعاً تكريميا من صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في ختام الذبيحة الإلهية بمناسبة يوم السلام العلامي التي ترأسها عند العاشرة صباحاً في الصرح البطريركي في بكركي تقديراً لدور المديرية العامة للدفاع المدني الحيوي في مكافحة الحرائق والحفاظ على البيئة".



وقد تمّ اختيار العميد خطار للحصول على هذا التكريم, من "قبل اللجنة الأسقفية "عدالة وسلام" المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان التي يترأسها المطران شكرالله نبيل الحاج والتي تنظم هذا القداس مع بداية كل عام جديد حيث يتم تكريم رموز قضية محقة تعكس ما ورد في رسالة السلام التي يطلقها البابا".