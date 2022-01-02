"متقلبٌ وماطر".. إليكم طقس بداية الأسبوع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتبارا من الظهيرة.



الحالة العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز حاليا شمال غرب مصر، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا خلال الأيام المقبلة بحيث تكون الأمطار خفيفة ومتفرقة وموزعة أكثر على المناطق الجنوبية والداخلية. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الأول ما بين 13 و21 درجة مئوية).



الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويشهد الطقس انفراجات واسعة خلال النهار، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.



الإثنين: غائم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتبارا من الظهيرة.



الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال نهارا، مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة بدءا من بعد الظهر وتشتد غزارتها خلال الليل مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.