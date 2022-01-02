living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعلان من المديرية العامة للاحوال الشخصية بشأن القوائم الانتخابية.. وهذا ما جاء فيه

2
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الاتي: "بناء على القانون رقم 8 النافذ حكما تاريخ 3/11/2021 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 6/17/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب) ولاسيما المادة 33 منه، وبعد انقضاء المهل المحددة في المادة 33 الجديدة والمتعلقة بنشر القوائم الإنتخابية الأولية على صفحتها على الموقع الإلكتروني الرسمي العائد لها بين الخامس عشر من كانون الأول 2021 والأول من كانون الثاني 2022، تعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية أنهھا أوقفت العمل عند منتصف ليل الاول من كانون الثاني 2022 بالبرنامج الذي يسمح باطلاع الناخبات والناخبين على القوائم الإنتخابية على صفحتها الالكترونية. مع الإشارة إلى أن عدد الذين ولجوا الى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها وإطلعوا على القوائم الإنتخابية خلال فترة الخمسة عشر يوما المحددة قانونا قد بلغ 240937. علما أنه يحق لأي شخص الإستحصال على نسخ عن هذه القوائم بواسطة أقراص مدمجة عن كل دائرة انتخابية صغرى لقاء بدل مالي يساوي 35,000 ل.ل من دائرة مشغل القوائم الإنتخابية في المديرية العامة للأحوال الشخصية".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout