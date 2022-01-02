إعلان من المديرية العامة للاحوال الشخصية بشأن القوائم الانتخابية.. وهذا ما جاء فيه

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صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الاتي: "بناء على القانون رقم 8 النافذ حكما تاريخ 3/11/2021 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 6/17/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب) ولاسيما المادة 33 منه، وبعد انقضاء المهل المحددة في المادة 33 الجديدة والمتعلقة بنشر القوائم الإنتخابية الأولية على صفحتها على الموقع الإلكتروني الرسمي العائد لها بين الخامس عشر من كانون الأول 2021 والأول من كانون الثاني 2022، تعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية أنهھا أوقفت العمل عند منتصف ليل الاول من كانون الثاني 2022 بالبرنامج الذي يسمح باطلاع الناخبات والناخبين على القوائم الإنتخابية على صفحتها الالكترونية. مع الإشارة إلى أن عدد الذين ولجوا الى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها وإطلعوا على القوائم الإنتخابية خلال فترة الخمسة عشر يوما المحددة قانونا قد بلغ 240937. علما أنه يحق لأي شخص الإستحصال على نسخ عن هذه القوائم بواسطة أقراص مدمجة عن كل دائرة انتخابية صغرى لقاء بدل مالي يساوي 35,000 ل.ل من دائرة مشغل القوائم الإنتخابية في المديرية العامة للأحوال الشخصية".