فلكي أردني يتحدى ميشال الحايك ويشكك في تنبؤاته عن الأردن في العام الجديد

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تحدى الفلكي الأردني عماد مجاهد المنجم اللبناني ميشال حايك تقديم الأسباب العلمية التي بنى عليها توقعاته بخصوص أحداث سيشهدها الأردن عام 2022.

وأضاف مجاهد: "أؤكد أن تنبؤاته معتمدة على الأحداث الحالية في الأردن ولو أنه لا يعلم ما يحدث في الأردن لما تمكن من نشر توقعاته المزعومة".

وميشال حايك هو متنبئ لبناني يثير الجدل بشكل واسع بسبب التنبؤات السنوية في شهر ديسمبر، ومن الدهشة أنه يصيب في كثير من الأحيان في توقعاته، والكثير من الناس يرى أن توقعاته التي تصدق هي مجرد صدفة.

وبدأ ميشال حايك في التوقعات منذ عام 1985، وأطلق عليه البعض اسم "نوستراداموس" العرب.

ومساء الجمعة نشرت قناة MTV اللبنانية، توقعات الحايك للعام 2022 للبنان والمنطقة العربية والعالم.

وبخصوص الأردن، قال الحايك:

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