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بالصور: مولوي يكشف ماذا حصل ليلة رأس السنة

1
JANUARY
2022
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توجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بالشكر الى قوى الأمن الداخلي قيادة وضابطاً وأفراد على الجهود التي بذلت في سبيل حفظ الأمن والنظام ليلة رأس السنة على الرغم من الظروف الصعبة، مؤكداً أن الشكر موصولٌ ايضاً الى عناصر ومتطوعي الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني الذين سهروا على راحة المواطنين ولبّوا نداءاتهم، كما سائر القوى العسكرية والأمنية.

ولفت مولوي إلى أن أسماء مطلقي النار باتت في عهدة القوى الأمنية التي تعمل على ملاحقتهم وتوقيفهم وفق القانون.

وفي إطار المتابعة لتنفيذ قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القرار الذي اصدرته وزارة الداخلية والبلديات والذي يقضي بالتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الأعياد، وبإقفال المؤسسات المخالفة وإخلاء روادها، تم اعتبارا من الساعة ١٩:٠٠ من تاريخ ٣١-١٢-٢٠٢١ ولغاية الساعة ٦:٠٠ من تاريخ ١-١-٢٠٢٢، فقد تم تسطير ١٧٦ محضرا بحق أفراد ومؤسسات؛ ٢٣ محضرا في بيروت و١٥٣ في باقي المناطق. هذا وتم إقفال ١٣ مؤسسة إدارياً لمدة 24 ساعة عملاً بقرار الوزير.

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