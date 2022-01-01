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الصليب الأحمر: هذه المهمات نفذت ليلة رأس السنة

1
JANUARY
2022
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أعلن الصليب الأحمر في بيان، أنه "استجاب لـ396 حالة إنسانية ووزع 56 وحدة دم"، وجاء في البيان: "ككل عام ومواكبة للاحتفالات لمناسبة حلول العام الجديد وتلبية لنداءات الإغاثة الطارئة والفورية، فقد وضع الصليب الأحمر مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وغرف عملياته في حالة من الجهوزية التامة على معظم الأراضي اللبنانية، مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 481 مسعفا ومسعفة وحوالى 112 سيارة إسعاف. وتلقت الفرق النداءات على رقم الطوارئ 140 وبلغ عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من قبل الصليب الأحمر من الساعة 2,00 من بعد ظهر أمس الجمعة 31 كانون الأول حتى الساعة 7,00 من صباح اليوم السبت في الاول من كانون الثاني ما مجموعه 396 حالة إنسانية موزعة كما يلي:
 
واشار إلى أن "عدد حوادث السير المبلغ عنها لعمليات الصليب الأحمر بلغت 19 حادثا". 
 
كما لبى مركزا الدم اللذان واكبا ليلة رأس السنة، في بيروت (سبيرز) وطرابلس، الطلب على وحدات الدم وفق الطلبات الواردة من المستشفيات وقد بلغ عدد وحدات مشتقات الدم التي تم توزيعها  56 وحدة دم، خلال الفترة الممتدة من بعد ظهر أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت. 
 
وختم "ولا يزال الصليب الأحمر مستمرا في أداء مهماته الإنسانية وفي تلبية النداءات على رقم الطوارئ المجاني 140".
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