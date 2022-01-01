أمن الدولة تنفذ انتشاراً واسعاً واللواء صليبا: لا هوادة مع المخلين بالأمن

A + A -

نفّذت المديرية العامة لأمن الدولة انتشاراً أمنياً في مختلف المناطق اللبنانية، عبر دوريات وحواجز متنقلة على مختلف الطرقات والتقاطعات، كما عبر دوريات مموّهة في الأحياء السكنيّة والمطاعم لرصد المخالفات في استيعاب رواد السهر، حرصاً على عدم انتشار كورونا.

وجال المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا على مختلف الحواجز والقطعات، وعلم موقع mtv أنه كان له موقف حازم خلال جولاته من الإخلال بالأمن وضبط المخالفات وتحمل المسؤوليات خلال كل أيام السنة وبالأخص هذه الليلة، وقال "لا هوادة مع المخلّين بالأمن، واللبنانيون يتكلون علينا ولن نخذلهم".