رغم التحذيرات... إطلاق نار كثيف احتفالاً بالعام الجديد 2022 والأضرار مادية

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شهدت معظم المدن والقرى اللبنانية إطلاقاً كثيفاً للرصاص احتفالاً بحلول السنة الجديدة وذلك رغم تحذيرات قوى الأمن، ما أدّى لسقوط العديد من الرصاص الطائش على شرفات منازل المواطنين بالإضافة لإصابة سيارات عدّة من دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.

وفي بعض المناطق وخاصة في طرابلس سمع أصوات انفجارات قنابل ما أثار الذعر لدى المواطنين الذين ناشدوا القوى الأمنية للتدخل وإيقاف مطلقي النار.

واثر ذلك، نفذ الجيش عمليات دهم واسعة في عدد من شوارع طرابلس لا سيما في باب التبانة والزاهرية وأبي سمراء وأوقف عدداً من مطلقي النار.كما جرى إطلاق رصاص كثيف في مخيم البداوي والجوار.