نداء من رئيس بلدية بلاط مستيتا وقرطبون

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ناشد رئيس بلدية بلاط مستيتا وقرطبون في قضاء جبيل عبدو العتيق الاهالي والمقيمين "اتخاذ أقصى درجات الوقاية، بعدما أصبحنا جميعا مهددين بوباء كورونا ومتحوراته الذي خطف من بيننا أعزاء"، مشيرا الى أن "نظامنا الصحي الاستشفائي بات عاجزا عن تقديم العلاج الى الأعداد المتزايدة من المصابين".

ولفت الى أننا على "مسافة قصيرة من صدور قرار إقفال البلاد في حال استمرار الفلتان واذ ذاك لن ينفع الندم".

وهنأ اللبنانيين جميعا وبخاصة أبناء البلدة بالسنة الجديدة، آملا أن "تحمل الصحة والسلام والطمأنينة للجميع، فتحققون كل ما تطمحون اليه بعد سنة كانت حافلة بالآلام والشرور والأحزان عكرت الفرح والسرور".