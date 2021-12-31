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"50 وما فوق".. إليكم ما توقّعته ليلى عبداللطيف عن سعر صرف الدولار

31
DECEMBER
2021
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قالت "سيدة التوقعات"، ليلى عبداللطيف، إنّ "الفرج قادم لأغلب الموظفين"، مضيفة: "أزف البشرى للعسكريين بإقرار رفع الرواتب والأجور في العام المقبل".

وأضافت في توقّعاتها للسنة الجديدة 2022، عبر "الجديد": "الدولار أمام قفزة جنونية ثانية.. "50 وما فوق" حتى تثبيت سعر الليرة بعد شهر 5".

وأشارت إلى أنّ "لبنان سيشهد إحباط محاولة إغتيال وحداداً في الطائفة المسيحية".

ولفتت إلى أنّ "لبنان رح يرجع يضوي بأيادٍ فرنسية".

وقالت إنّ "غياب الرئيس سعد الحريري استراحة محارب وهو عائد بقوة وأرى صورة تجمع سعد وبهاء الحريري مع نجيب ميقاتي في لقاء مصالحة".

وتابعت: "سنسمع من جديد "شكراً قطر" ووجوه سياسية مألوفة ستغيب عن الساحة". 

وأضافت أنّ "رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سيكون صاحب الكتلة النيابية الأكبر مسيحياً ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية سيكون له كتلة وازنة في المجلس".

وقالت إنّ "هنيبعل القذافي سيخرج قريباً من لبنان والرئيس نبيه برّي في قلب هذا الحدث بدور إيجابي". 

وعن معركة رئاسة الجمهورية المقبلة أشارت إلى وجود إسمين لرئاسة الجمهورية هما رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقالت إنّ هناك "بشرى سارة للسوريين من الرئيس السوري بشار الأسد".

وقالت إنّ "هناك أجساماً غريبة سريعة نراها تتجول في الهواء في إحدى الدول". 

وتحدثت عن "هزة أرضية في مصر تصل ارتداداتها إلى الأراضي المحتلة تسبب حالة من الذعر". 

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