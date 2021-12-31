مولوي أشرف على إطلاق الدوريات الأمنية ليلة رأس السنة

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في سبيل تأمين جوٍ آمن للمواطنين خلال تمضيتهم احتفالات ليلة رأس السنة، أشرفَ وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام المولوي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مساء اليوم 31/12/2021، على إطلاق الدوريات الأمنية من عناصر وحدة القوى السيارة في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في ضبيه. بحضور قائد وحدة القوى السيّارة العميد جهاد الحويّك، قائد وحدة الدّرك الإقليمي العميد مروان سليلاتي، قائد وحدة شرطة بيروت العقيد أحمد عبلا وعدد من كبار الضباط.

وبعد أن استعرض العناصر المشاركة في التدابير، ألقى الوزير المولوي كلمةً، جاء فيها:

"جئت اليوم لأكون إلى جانبكم، ومن خلالكم إلى جانب كل ضباط ورتباء وعناصر قوى الأمن الداخلي الأبطال، الذين يسهرون على أمن المواطنين وأمن وسلامة الوطن.

أحييكم، أنتم الذين تبذلون الجهود في هذه الظروف الصعبة، على الرغم من الظروف الاجتماعية القاسية، فتكونون يومياً، كما العادة، وبخاصةٍ في هذه الليلة إلى جانب شعبكم.

أعايدكم، وأقول لكم أنّ تضحياتكم أيها الأبطال يفتخر بها كل اللبنانيين.