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مولوي أشرف على إطلاق الدوريات الأمنية ليلة رأس السنة

31
DECEMBER
2021
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في سبيل تأمين جوٍ آمن للمواطنين خلال تمضيتهم احتفالات ليلة رأس السنة، أشرفَ وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام المولوي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مساء اليوم 31/12/2021، على إطلاق الدوريات الأمنية من عناصر وحدة القوى السيارة في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في ضبيه. بحضور قائد وحدة القوى السيّارة العميد جهاد الحويّك، قائد وحدة الدّرك الإقليمي العميد مروان سليلاتي، قائد وحدة شرطة بيروت العقيد أحمد عبلا وعدد من كبار الضباط.

وبعد أن استعرض العناصر المشاركة في التدابير، ألقى الوزير المولوي كلمةً، جاء فيها:

"جئت اليوم لأكون إلى جانبكم، ومن خلالكم إلى جانب كل ضباط ورتباء وعناصر قوى الأمن الداخلي الأبطال، الذين يسهرون على أمن المواطنين وأمن وسلامة الوطن.

أحييكم، أنتم الذين تبذلون الجهود في هذه الظروف الصعبة، على الرغم من الظروف الاجتماعية القاسية، فتكونون يومياً، كما العادة، وبخاصةٍ في هذه الليلة إلى جانب شعبكم.

أعايدكم، وأقول لكم أنّ تضحياتكم أيها الأبطال يفتخر بها كل اللبنانيين.

اعايد اللبنانيين، وأؤكّد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الضرورية لسلامتهم، فنحن مضطّرون للتشدّد بالإجراءات للحدّ من تفشّي "كورونا" وهذه الإجراءات هي لضبط التفلّت الذي يمكن أن يحصل في المطاعم والمقاهي وأماكن السهر. كما أشدّد على نسبة حضور 50 % كحدٍّ أقصى من القدرة الاستيعابية، وضرورة تلقي العاملين اللقاح. كما أطلب من المواطنين التعاون مع قوى الأمن في سبيل تأمين ذلك.

كذلك أشدّد على عدم إطلاق النار في هذه الليلة، وسيكون هناك إجراءات صارمة من قِبل قيادة قوى الأمن، من خلال الملاحقة والتصوير، وتقديم المرتكبين إلى المحاكمة.

أجدّد معايدتي للواء والضبّاط والرتباء وعناصر قوى الأمن وكل المواطنين.

بعد ذلك، أعطى اللواء عثمان الأوامر إلى الدوريات بالانطلاق إلى تنفيذ مهامها.

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