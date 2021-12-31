قائد الجيش: الجيش سيبقى متماسكًا وقادرًا على القيام بمهمته المقدسة

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غرد قائد الجيش العماد جوزيف عون على صفحة الجيش عبر تويتر: "نطوي الليلة صفحة 2021 مع كل مآسيها وأزماتها، عل 2022 تحمل معها الخير لجميع اللبنانيين، ومنهم العسكريون الذين لا يزالون يتمتعون بالإرادة والعزيمة رغم الظروف الإقتصادية الصعبة،" ذاكرًا كل العائلات التي فقدت أحباء لها هذا العام، عسى أن يحمل العام المقبل العزاء لقلوبهم."

وقال: "فلتكن أمنياتنا لعام جديد يسوده السلام والإستقرار لوطننا، وفرصة جديدة للحوار والمصالحة،" متعهدًا "أن الجيش سيبقى صلبًا ومتماسكًا وقادرًا على القيام بمهمته المقدسة."