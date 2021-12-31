تقرير مستشفى طرابلس الحكومي: 34 مصابا و19 حالة حرجة وحالتا وفاة

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صدر التقرير اليومي لمستشفى طرابلس الحكومي، عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، وبين بالأرقام الحالات في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.



وجاء في نص التقرير:

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 34

عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: صفر

عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال24 ساعة المنصرمة: 6

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1439

عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر.

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 19

حالات وفاة: 2