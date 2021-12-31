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تسطير محاضر ضبط بحقّ أفراد ومؤسسات مخالفة.. مولوي:للتقيد بالاجراءات الوقائية

31
DECEMBER
2021
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في إطار المتابعة لتنفيذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القرار الذي اصدرته وزارة الداخلية والبلديات والذي يقضي بالتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الأعياد، وبإقفال المؤسسات المخالفة وإخلاء روادها،

 

 

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:

"تم بتاريخ 29-12-2021 تسطير ٤٠ محضرا بحق أفراد ومؤسسات؛ 14 محضرا في بيروت و26 في باقي المناطق.

 

هذا وتم إقفال 14 مؤسسة إدارياً لمدة 24 ساعة عملاً بقرار الوزير.
أما واعتبارا من الساعة 19:00 من تاريخ 30-12-2021 ولغاية الساعة 6:00 من تاريخ 31-12-2021، فقد تم تسطير 212 محضرا بحق أفراد ومؤسسات؛ 33 محضرا في بيروت و179 في باقي المناطق. هذا وتم إقفال 20 مؤسسة إدارياً لمدة 24 ساعة عملاً بقرار الوزير."

 

وناشد الوزير مولوي المواطنين والمؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي والفنادق بضرورة التقيّد بالاجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا استمرار الدوريات التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي في قمع جميع المخالفات وإقفال المؤسسات وإخلاء روادها، وذلك لغاية 9-1-2022 .

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