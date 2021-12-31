جديد شحنة الكبتاغون في الليمون.. هذا ما كشفته المنار!

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بعد احباط عملية تهريب اكثر من مليون حبة كبتاغون في مرفأ دبي قادمة من مرفأ بيروت عبر براد يحوي صناديق من الليمون الحقيقي والبلاستيكي محشو باقراص الكبتاغون، أفادت مصادر أمنية لقناة المنار بأنه تم توقيف 4 اشخاص متورطين في عملية التهريب بينهم 3 سوريين.



وأكدت المصادر أن تحقيق الجمارك اللبنانية بيّن ان الشحنة المضبوطة غادرت قبل نحو شهر مرفأ بيروت الى مرفأ مصر حيث مكثت 15 يوما قبل ابحارها الى مرفأ دبي، وأوقفت الجمارك اللبنانية متعهّد الشحن اللبناني و. م.ع. مواليد 1990-الضنية".

وأضافت المصادر: "اعترف الموقوف ع. بتخليص معاملات شحنة ثانية من الليمون في مرفأ بيروت ووجهتها الكويت وأخرى في البحر فأصدر القضاء قرارا بإعادتها الى المرفأ، وتبين ان الشحنة تحوي 9 ملايين حبة كبتاغون والشحنتين في مرفأي دبي وبيروت تم شحنهما لمصلحة شركتين مقرهما في طرابلس".