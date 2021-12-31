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وزارة السياحة تقفل 9 مؤسسات بالشمع الأحمر وتسطّر 86 محضر ضبط

31
DECEMBER
2021
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أعلنت وزارة السياحة عن قيام قسم الشرطة السياحية بتسطير 18 محضر ضبط في اليومين الماضيين بحق مؤسسات سياحية مخالفة، وإقفال 9 من بينها بالشّمع الأحمر.


وأشارت في بيان لها، إلى أنّ حصيلة المحاضر في الأسبوعين الأخيرين وصلت إلى 86 محضر ضبط من ضمنها 15 إقفال بالشمع الأحمر، بحيث أنّ صحّة المواطن والأمن الصحي لمجتمعنا تبقى أولويّة بالنسبة إلينا ولا يمكن التساهل أو الإستخفاف بها.


وذكّرت أنّها وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، وبناءً على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات تحت الرقم 1415 بتاريخ 16/12/2021، ستؤازر عناصر الشرطة السياحية عناصر قوى الأمن الداخلي في القطاعات الأخرى، وكل الأجهزة الأمنية المعنية بهذا الأمر، مع التشدّد بصورة استثنائية مساء اليوم وإقفال أيّة مؤسسة مخالفة، حيث ستتعرض المؤسسة إلى إخلاء الروّاد منها في حال وجود مخالفة لقرارات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، طالبة من المواطنين الإلتزام بالشروط والمعايير الوقائية حفاظاً على صحتهم وصحة مجتمعهم، علماً بأنّ الوزارة ستقوم بنشر لائحة بأسماء المؤسسات السياحية المخالفة كافة في وقت قريب.


وتمنّت الوزارة في ختام بيانها لجميع اللبنانيين والمواطنين والسيّاح في لبنان أعياداً مجيدة وأن ينعم الله على الجميع بالصحة وبراحة البال والإستقرار في العام الجديد.

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