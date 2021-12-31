سالم زهران يكشف عن شخصية العام في لبنان

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كتب مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران في منشور على صفحته على الفايسبوك "يستحق الطابور بكافة أنواعه لقب شخصية العام في لبنان..

طابور المحروقات، المصارف، الدواء، جوازات السفر والهجرة.. واللائحة تطول.."



وتابع "وفي العام 2022 إستحقاقات كبيرة بالإنتظار لعلّ أبرزها الناخبين أمام طوابير صناديق الإقتراع النيابية في أيار ومن بعدها إستحقاقي تشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية وبينهما وقوف الدولة أمام صندوق النقد الدولي..

نعم كان عاماً مليئاً بالطوابير.. إلا أن العام المقبل أكثر إزدحاماً على عتبة صناديق الاستحقاقات الدستورية (الانتخابات) والمالية (صندوق النقد).."



أما إقليمياً فأشار زهران إلى "أن العين على فيينا والمفاوضات النووية الإيرانية وما ستعكسه على المنطقة بل على العالم بأسره.. وفي العراق وسوريا يبقى خطر مشروع التفتيت والتقسيم موجوداً ولا حلّ الا بالسلطة المركزية وعامودها الفقري جيش كل من البلدين.."



وختم زهران "وفي الختام.. ونحن نطوي الصفحة الأخيرة من روزنامة العام لنذكر في صلاتنا وجوه وأسماء رحلت من جوارنا إلى دار الحق.. كل عام وأنتم بصحة جيدة وألف خير.."