متى يصدر جدول أسعار المحروقات الجديد؟

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عقد موزعو المحروقات اجتماعا أصدروا على أثره بيانا تلاه ممثلهم فادي أبو شقرا، طالبوا فيه بـ "الاسراع في عقد اجتماع لمجلس الوزراء لوضع خطة اقتصادية ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار، لان الوضع لم يعد يحتمل".



وأكدوا أن "جدول أسعار المحروقات سيصدر الثلاثاء المقبل، وأن الموزعين لم يعد بامكانهم تحمل ارتفاع سعر الدولار لانه يكبدهم المزيد من الخسائر التي تفوق قدرتهم".



وقدم المجتمعون التهنئة للشعب بحلول السنة الجديدة، متمنين ان "تكون السنة المقبلة نهاية للازمات الاقتصادية والمالية والسياسية، وأن ينعم لبنان واللبنانيين بالاستقرار والامان"، آملين أن "لا تصدر قرارات عن مصرف لبنان تضر باللبنانيين كزيادة ال15%، لان المواطن لم يعد يحتمل اية زيادات وارتفاع في الاسعار".