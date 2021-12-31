الجمهورية: اللجنة الوزارية المكلفة ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أنجزت امورا كثيرة

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

في معلومات «الجمهورية» ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ابلغ الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان اللجنة الوزارية المكلفة ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد أنجزت امورا كثيرة، وأن الشق التقني وما تتطلبه عملية إطلاق المفاوضات باتت منجزة.

وقالت مصادر معنية بهذا الملف ان «موضوع توحيد الأرقام الخاصة بالخسائر التي لحقت بمصرف لبنان والقطاع المصرفي والمودعين لم ينته بعد، وان هذه الخسائر تحتاج الى قرارات كبرى لتوحيدها مع الحرص الدائم على حماية اموال المودعين، فهؤلاء هم الاكثر تضرراً من الوضع الاقتصادي والنكبة التي حلت باللبنانيين».