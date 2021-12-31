عناوين الصحف ليوم الجمعة 31 كانون الأول 2021

الأخبار: موازنة 2021 وفق سعر منصة «صيرفة»: سلامة يقترح سعرين رسميين للدولار!
ركن المقاومة: جدران غزّة لن تحميكم
حزب الله في أميركا اللاتينية: التحريض على وقع أزمات المنطقة
الديار: لبنان يودع عام الانهيار ويستقبل 2022 دون «اوهام» : المؤشرات قاتمة...!
افق مسدود داخليا وانتظار «ثقيل» لتطورات خارجية و«العين» على «اسرائيل»
بعبدا ترفض اتهام الرئيس بنيات تقسيمية.. بري: عون لا يصلح لادارة حوار
نداء الوطن: باسيل "يرفع الصوت" الأحد... ونصرالله "يضبط الإيقاع" الثلاثاء
2022عام "تصفية الحسابات"!
اللواء: الملك سلمان لوقف هيمنة حزب الله.. وشكر كويتي لضبط الكبتاغون
«مجموعة الأزمات» تستبعد حوادث خطيرة.. وجهود متواصلة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء
البناء: مفاوضات فيينا وجنيف تخيمان على العام الجديد: التسويات تتفوق على المواجهات / اتصال بايدن وبوتين يضع جدول أعمال المفاوضات ويرسم عناوين الاتفاق النووي/ لبنان يدخل 2022 بانسداد سياسي وقضائي وانهيار اقتصادي… والخطر صحي /
النهار: 2022 اللبنانية: سنة الاستحقاقات الكبرى للتغيير؟
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