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أسرار الصحف ليوم الجمعة 31 كانون الأول 2021

31
DECEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر عسكرية إقليمية إن رداً على الغارة التي استهدفت مرفأ اللاذقية قيد التحضير وسيسبقه إعلان مواقف روسية- وسورية ترسم قواعد الاشتباك، ومنها خطوط حمراء لحركة الطيران الإسرائيلي ربما يستدعي تثبيتها إسقاط طائرة إسرائيلية أو أكثر.


خفايا
قالت مصادر مالية إن التركيز الدولي المتلاحق على ملكية لبنان من الذهب ليس مجرد عمل تقني أو إعلامي، بل هو جزء من خطة لربط أي مساهمات دولية في خطة نهوض اقتصادية بجعل مخزون الذهب أحد مصادر تمويلها.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

توقفت مصادر متابعة عند إعادة نشر السفير السعودي في لبنان وليد بخاري تغريدة كان قد كتبها النائب فؤاد مخزومي في حسابه الخاص عبر "تويتر"، سأل فيها المعنيين لماذا لا يجرؤون على مداهمة معامل تصنيع المخدرات وتوضيبها قبل شحنها واعتبرت أنها تعبر عن تقدير للمواقف العالية السقف التي تصدر عن مخزومي.

 

تبشير ضابط سابق بتحالف انتخابي بين القوات والإشتراكي والمستقبل والرئيس ميقاتي والمجتمع المدني لم يلاق استحساناً عند "حزب الله" الذي بات بموجب هذا التصنيف وحيداً وبحاجة إلى التيار الوطني الحر في ظل التشكيك بمواقف حركة أمل وتحالفات الرئيس نبيه بري.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
فتكت متحورة أوميكرون بإحدى الوزارات على غفلة، لكن الأمر بقي قيد الكتمان..


غمز
تلاحظ مصادر سياسية حالة من الإنكفاء لرئيس «تيار حليف» لإعتبارات، ما تزال طي الكتمان، أو «المجالس بالأمانات»!


لغز
شدّد قيادي حزبي رفيع على عدم التعرُّض لمرجع كبير، مهما طرأ من مواقف، لعدم إعطاء فرصة، للخصوم في هذه المرحلة!

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