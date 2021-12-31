نداء الوطن: الأزمات رحّلت إلى العام 2022

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بعض ما جاء في مقال غادة حلاوي في نداء الوطن:

وفي اليوم الاخير من العام 2021 غاب السياسيون عن حلبة السياسة، غادر رئيس الحكومة لقضاء عطلة الاعياد مع عائلته في الخارج، ومثله فعل نواب ووزراء بينما بقي الحل مستعصياً وقد رحّلت المعالجات الى العام المقبل.

شهد العام 2021 محاولات عدة لولادة جديدة للبنان لكن هذه الولادة لا تزال متعسرة. فكل ما حصل اثبت ان لبنان الحالي لم يعد ممكناً استمراره، نظامه السياسي، دستوره، حتى احزابه تحتاج الى نفضة، لانها شاخت ولم يعد لديها ما تقدمه لانها استنفدت طاقاتها في خطابات شعبوية ووعود لم ترتقِ الى انجازات.

لقد كانت اياماً من الكيدية السياسية بين الرئاسات، تعددت فيها الحكومات، كثر فيها الوزراء والمستشارون وكلهم الى جانب النواب صاروا جزءاً من الازمة بدل الحد منها.

مساء اليوم سيشرب الجميع نخب عام جديد سيأتي بينما سيستمر الكأس المر بدورانه على الفقراء الذين اصبحوا الطبقة الكبرى الممتددة على مساحة الطوائف اللبنانية كلها.