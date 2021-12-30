وزارة الاقتصاد: جولات مراقبة على متاجر المواد الغذائية والافران ومحاضر ضبط بحق مخالفين

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اعلنت وزارة الاقتصاد ، في بيان، انه "بناء لمقررات المجلس الأعلى للدفاع، قام مراقبون من مديرية حماية المستهلك، وبمؤازرة من مديرية الامن العام، بجولات مراقبة على متاجر المواد الغذائية والافران. وبنتيجة الجولات، تم تنظيم محاضر ضبط ببعض المتاجر لعدم التزامها باعلان الأسعار، وبعدد من الأفران لعدم تقيدها بالوزن الرسمي لربطة الخبز اللبناني المحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام".



واكدت الوزارة "متابعة جولاتها الرقابية لدى الشركات المستوردة ونقاط البيع والافران لضبط اي مخالفات، لا سيما في ما يتعلق برفع أسعار السلع، وبالأخص الغذائية والاساسية منها او التلاعب بوزن ربطة الخبز".