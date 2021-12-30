الدفاع المدني يعلن استنفار 400 عنصر ليلة رأس السنة ليتم توزيعهم على 60 نقطة تمركز

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات بيان قالت فيه: "بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وتنفيذا للمذكرة الصادرة عن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار والتي تم تعميمها على كل مراكز الدفاع المدني وتنص على البقاء بجهوزية تامة لتلبية نداءات المواطنين بالسرعة المطلوبة والتدخل حيث تدعو الحاجة، لا سيما ليلة رأس السنة، فقد استنفر 400 عنصر من عناصر الدفاع المدني ليتم توزيعهم على 60 نقطة تمركز حددت على طول الساحل اللبناني من طرابلس حتى بيروت وفي الأقضية والمناطق الجبلية التي تشهد حركة مرور كثيفة في مثل هذه الليلة".



وذكرت "المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة، تفاديا لوقوع الحوادث المرورية"، داعية إياهم إلى "الاتصال بغرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني، على رقم الطوارىء 125 لتتم تلبية نداءاتهم وتقديم المساعدة من دون أي تأخير".