living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا قرر محافظ جبل لبنان بعد الحادث الأليم الذي وقع في إحدى حدائق الحيوانات في قضاء المتن؟

30
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طلب محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي من قيادة درك منطقة جبل لبنان، “في إطار المتابعة للحادث الأليم الذي وقع في إحدى حدائق الحيوانات في قضاء المتن والعاملة دون ترخيص قانوني، ابلاغ أصحاب ومستثمري الحديقة، وجوب الامتناع عن استقبال أي زائر اليها وحصر الدخول بالمشرفين على صحة الحيوانات الى حين تسوية وضعها قانونا”.


وجاء في وثيقة الاحالة:

“حيث تبين حصول حادثة مؤلمة في حديقة حيوانات على العقار رقم واحد من منطقة دير مار عبدا المشمر العقارية ـ قضاء المتن نتيجة عدم اعتماد تدابير تضمن سلامة روادها.

وحيث تبين ان الحديقة المذكورة تعمل دون ترخيص قانوني،

لذلك، نكلفكم إبلاغ أصحاب ومستثمري الحديقة المشار اليها أعلاه وجوب التوقف عن استقبال رواد الحديقة ومنع دخول أي شخص اليها باستثناء العاملين في الخدمة الداخلية فيها والمشرفين على غذاء وطبابة الحيوانات فيها، الى حين تسوية أوضاعها وفقا للأصول”.

كشف مصلحتي الزراعة والصحة
كما طلب المحافظ المكاوي الى مصلحتي الزراعة والصحة في جبل لبنان “الكشف الفوري على جميع الحدائق المماثلة في نطاق جبل لبنان ورفع تقارير تبين أوضاعها القانونية ومدى توفر شروط السلامة والصحة الكفيلة بعدم تعريض اي من زائريها للخطر”.

وجاء في الطلب الى مصلحة الزراعة في جبل لبنان:

“يطلب اليكم القيام بالكشف الفوري على حدائق الحيوانات الأليفة والمفترسة ضمن نطاق محافظة جبل لبنان وإيداعنا تقريرا مفصلا يبين مدى توفر الشروط المتوجبة إن لجهة غذاء الحيوانات أم لناحية سلامتها من الأمراض، وما اذا كان لديها طبيب بيطري مجاز يتولى المتابعة الصحية المستمرة مع بيان إسمه وعنوانه، والإعادة بالسرعة اللازمة للنظر بالمقتضى”.

وجاء في الطلب الى مصلحة الصحة في جبل لبنان:
“يطلب اليكم القيام بالكشف الفوري على حدائق الحيوانات الأليفة والمفترسة ضمن نطاق محافظة جبل لبنان وإيداعنا تقريرا مفصلا يبين الوضع القائم حاليا وقانونية الاستثمار ومدى توفر الشروط الفنية والصحية والنظافة والسلامة العامة للحيوانات وللزوار وسائر المعلومات الضرورية للرقابة والمتابعة والإعادة بالسرعة اللازمة للنظر بالمقتضى”.

تعميم
وبالتوازي، أصدر المحافظ المكاوي تعميما الى القائمقامين في جبل لبنان للطلب الى البلديات والمخاتير في القرى التي ليس فيها بلديات لبيان الأماكن التي توجد فيها حدائق حيوانات اليفة ومفترسة ومشتملاتها وتحديد ارقام العقارات القائمة عليها وهوية أصحابها ورفع التقارير الى المحافظة بالسرعة اللازمة للنظر بالمقتضى.


وجاء في التعميم الذي حمل الرقم: 2252/إ/2021:
“حيث تبين وجود حدائق حيوانات أليفة ومفترسة مفتوحة للزوار تعمل دون تراخيص قانونية ما يحول دون التثبت من توفر الشروط المتوجبة لجهة غذاء الحيوانات وسلامتها من الأمراض وسلامة الزوار، ما قد يعرض رواد تلك الحدائق الى مخاطر مختلفة.

وحيث تبعا لمقتضيات السلامة والصحة العامة يقتضي التشدد في المراقبة والمتابعة من قبل الأجهزة المختصة.

لذلك، يطلب الى القائمقامين ـ كل ضمن نطاقه ـ ابلاغ البلديات واتحادات البلديات ومخاتير القرى التي ليس فيها بلديات بوجوب الكشف الفوري على حدائق الحيوانات الأليفة والمفترسة ضمن النطاق البلدي أو الإختياري، ورفع تقارير تبين أرقام العقارات التي تقوم عليها مثل تلك الحدائق واسم المستثمر ورقم الهاتف، وإيداعنا التقارير بالسرعة القصوى للنظر بالمقتضى”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout