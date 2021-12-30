فوج حرس مدينة بيروت زار المحافظ مهنئا بالأعياد المجيدة

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، ان وفدا من فوج حرس بيروت زار محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود للتهنئة بالاعياد المجيدة. وضم الوفد قائد فوج الحرس العقيد الركن علي صبرا، مساعد قائد الفوج المقدم هيثم فياض وعددا من ضباط الفوج.

وشدد المحافظ عبود خلال اللقاء على “ضرورة تكثيف دوريات فوج الحرس في كافة أرجاء العاصمة بيروت، لحفظ الأمن ومنع السرقات وتوقيف السارقين وسوقهم الى المراجع المختصة في ظل عدم توافر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المهمات في مدينة بيروت”.

ونوه المحافظ عبود ب”عمل رجال الفوج خاصة خلال الفترة الماضية والتي شهدت عمليات توقيف عدد من السارقين والمطلوبين وإحباط محاولات سرقة في مدينة بيروت”، مؤكدا “سعيه الدائم ووقوفه الى جانب رجال الفوج لتقديم الدعم المطلوب لتنفيذ كافة المهام المطلوبة منه وليبقى العين الساهرة على سلامة أهل بيروت”.

كما طلب المحافظ عبود من قيادة الفوج ضرورة البقاء على جهوزية عالية خاصة خلال فترة الأعياد لمساعدة القوى الأمنية في حفظ الأمن في مدينة بيروت.