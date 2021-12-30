الهيئات الإقتصادية بحثت مع كركي في قضايا الضمان: الإتفاق على معالجة اللغط الحاصل حول تعميم تسجيل الرواتب

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عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير إجتماعًا مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث تم مناقشة قضايا هامة عدة تتعلق بصندوق الضمان، ومنها التعميم الأخير رقم 3508 الذي أصدره كركي والمتعلق بموضوع أن لا يقل الراتب المسجل في الضمان والمصرح عن مليون ومئة ألف ليرة لبنانية والإجراءات التي تقوم بها إدارة الصندوق حيال ذلك.

وفي هذا الإطار، أكد كركي أنه "سيتم معالجة الموضوع فورًا عبر إصدار مذكرة تعالج اللغط الحاصل وضرورة إستقبال كل المعاملات وتسجيلها ومعالجتها وفقًا للأصول ووفقًا لما هو مقدم من قبل المؤسسات والشركات".

وقد تم الإتفاق على "استكمال التواصل والإجتماعات بين الهيئات الإقتصادية والمدير العام للضمان، لمعالجة مختلف القضايا الهامة ذات الإهتمام المشترك، لما فيه مصلحة المؤسسات والشركات والضمان والمضمونين".