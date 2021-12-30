نشاط ميلادي‎‎ لهيئة قضاء زحلة في التيار

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نظمت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر بالتعاون مع قطاع الانتشار احتفالاً ميلادياً احياه فريق Kazadoo في مسرح الكلية الشرقية في زحلة . الاحتفال حضرته هيئة القضاء برئاسة المنسق انطوان بويونس بمشاركة النائب سليم عون ومقرر مجلس القضاء قزحيا الزوقي وحشد من الاطفال تخطى ٥٠٠ من كافة الهيئات والاهالي من قضاء زحلة.



في الختام من هيئة قضاء زحلة شكر لكل من ساهم في انجاح هذا الاحتفال الميلادي وهم:

السيدة تيريز صالحاني وناشطين في مونتريال- كندا.

منسق هيئة كولكو- كندا السيد فواز بادور والهيئة التنفيذية ومسؤولي اللجان وهيئات كولكو في التيار الوطني الحر.

منسق قطاع الانتشار ايلي حنا.

هيئة الميدان