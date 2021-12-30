مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ردًا على اجتزاء البعض مقاطع من رسالة الرئيس عون

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الرئيس عون يذكّر الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه بأنه هو الذي اطلق شعاره الشهير "لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يُقسّم"

رئاسة الجمهورية تؤكد أن اللامركزية المالية واللامركزية الادارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الانماء المتوازن للمناطق

رئاسة الجمهورية: إن الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والامن والسياسة الخارجية

الرئيس عون اطلع من الرئيس الشامي على اجواء التحضيرات لإنجاز برنامج التعافي الاقتصادي وأكد ضرورة الاسراع في وضع الخطة تمهيداً لعرضها على خبراء صندوق النقد الدولي

الشامي: المفاوضات مع صندوق النقد ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من الصندوق لبيروت في كانون الثاني المقبل

رئيس الجمهورية بحث مع السفير اللبناني لدى ايران المعطيات المتصلة بالملف النووي ومع السفير اللبناني لدى الجزائر التحضيرات الجارية للقمة العربية في الجزائر في آذار المقبل

وفد بلدية الشويفات شكر الرئيس عون على الدور الذي لعبه لتأمين حقوق البلدية والاهالي في عائدات القيمة التأجيرية للسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي

الرئيس عون : لن أتردد في العمل من اجل ايصال كل ذي حق الى حقه في المناطق اللبنانية كافة

رئيس البلدية: لم يصل الحق المهدور الى الشويفات إلا في عهد الرئيس عون

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

تعمّد سياسيون واعلاميون اجتزاء مقاطع من رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين يوم الاثنين الماضي وتفسيرها على نحو مغاير للواقع وذلك لأهداف لم تعد خافية على أحد، وهي الاسباب نفسها التي تُعتمد في كل مرة يتم فيها استهداف رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة.

والى الذين ذهبوا بعيداً في مخيلاتهم، عن قصد متعمّد او عن سوء فهم، لا بد من ايضاح الآتي:

- اولاً : إن الرئيس عون يذكّر الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه، بأنه هو الذي اطلق منذ العام 1978 خلال وجوده في مهمة رسمية في واشنطن لإعادة تسليح الجيش، شعاره الشهير الذي لا يزال يردده حتى يومنا هذا وهو أن "لبنان أكبر من ان يبلع وأصغر من أن يقسم"، وهو كان اطلق هذا الشعار رداً على سؤال وجه اليه عامذاك في العاصمة الاميركية عما إذا كان لبنان ذاهب الى التقسيم.

- ثانياً: أما بالنسبة الى من تعمّد او التبس عليه طرح اللامركزية الادارية والمالية الموسعة التي وردت في رسالة رئيس الجمهورية، فَيهم رئاسة الجمهورية ان تؤكد أن اللامركزية المالية واللامركزية الادارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور، عن الانماء المتوازن للمناطق، كما أن اللامركزية الادارية الموسعة التي تتولاها مجالس الاقضية على مستوى الوحدات الادارية الصغرى (القضاء وما دون) تأميناً للمشاركة المحلية، إنما تهدف الى انماء تلك الوحدات المناطقية وتطويرها وتعزيز مواردها المالية، على ما ورد ايضاً في وثيقة الوفاق الوطني.

إن الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والامن والسياسة الخارجية.

إنها بديهيات برسم المتنطّحين على الوثيقة والدستور.

استقبالات رئيس الجمهورية

الى ذلك، شهد قصر بعبدا لقاءات وزارية وديبلوماسية وبلدية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون نائب رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعاده الشامي، الذي وضعه في اجواء الاجتماعات التي تعقد تحضيراً لإنجاز برنامج التعافي الاقتصادي، حيث أكد الرئيس عون ضرورة الاسراع في وضع الخطة تمهيداً لعرضها على خبراء صندوق النقد الدولي، وتحديد كل المعطيات الدقيقة التي يحتاجها الصندوق خلال مرحلة التفاوض اللاحقة.

وبعد اللقاء قال الرئيس الشامي:"اطلعت الرئيس عون خلال اللقاء على آخر المستجدات في مجال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لا سيما وأنا مكلف بمتابعة هذا الملف. ووضعت رئيس الجمهورية في اجواء ما حصل خلال زيارة وفد الصندوق الى لبنان اوائل الشهر الحالي، حيث كانت هناك جولة من المناقشات والمحادثات المهمة في المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية والقطاع المصرفي وسعر الصرف وغيرها. "

واوضح الرئيس الشامي ان "هذه المفاوضات ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل، ونحن نحضر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على امل ان نصل الى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن."

السفير اللبناني في طهران

ديبلوماسياً، استقبل الرئيس عون سفير لبنان لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية السفير حسن عباس وعرض معه العلاقات اللبنانية-الايرانية وسبل تطويرها.

كما تناول البحث المعطيات المتصلة بالمفاوضات الجارية في شأن الملف النووي ومواقف الاطراف منها.

السفير اللبناني في الجزائر

كذلك استقبل الرئيس عون سفير لبنان لدى الجزائر السفير محمد حسن الذي اطلع رئيس الجمهورية على التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر في شهر آذار المقبل ومشاركة رئيس الجمهورية على رأس الوفد اللبناني.

كما تناول البحث العلاقات اللبنانية-الجزائرية وسبل تطويرها في المجالات كافة لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها.

واطلع السفير حسن الرئيس عون على اوضاع الجالية اللبنانية في الجزائر، كما شكره على مواساته بوفاة شقيقه الدكتور شعبان حسن.

بلدية الشويفات

واستقبل الرئيس عون وفدا من بلدية الشويفات ضم رئيسها الدكتور زياد حيدر ونائبه شديد حنّا والاعضاء في المجلس البلدي السادة: خالد ابو عرم، نسيب مشرفية، جورج شقير، وجيه السوقي، طارق ابو فخر في حضور المحامية رندا حنّا.

والقى رئيس البلدية كلمة شكر فيها باسم المجلس البلدي واهالي الشويفات، الرئيس عون على الدور الذي لعبه لتأمين حقوق البلدية والاهالي في عائدات القيمة التأجيرية للسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي والتي جمدت منذ 35 سنة، وتقدر قيمتها بـ 60 مليار ليرة لبنانية.

وقال الدكتور حيدر إن هذا الملف نام في الادراج أكثر من ثلاثة عقود على رغم مراجعات البلدية والاهالي ولم يصل الحق المهدور الى اصحابه إلا في عهد الرئيس عون، معرباً عن الامتنان الكبير للدعم الرئاسي في احقاق الحق ورفع الظلم والغبن عن أهالي الشويفات.

وردّ الرئيس عون شاكراً لمجلس بلدية الشويفات رئيساً وأعضاء واهالي البلدة عاطفتهم، معتبراً أن ما فعله هو من صلب واجباته تجاه اي مواطن حرم من حقوقه او أهملت مطالبه، او حصل تواطؤ على حرمانه منها.

وأكد الرئيس عون انه لن يتردد في العمل من اجل ايصال كل ذي حق الى حقه في المناطق اللبنانية كافة، منوهاً بما تمثله بلدة الشويفات من نموذج للعيش المشترك والتوافق بين ابنائه.