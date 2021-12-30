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منخفض جوي غدا... وهكذا سيكون طقس عطلة رأس السنة

30
DECEMBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة، تنشط الرياح جنوبا مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر ، تتكاثف الغيوم مساء وتهطل امطار متفرقة بخاصة في الداخل والجنوب، مع احتمال برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ليلا.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ، حتى صباح يوم الجمعة حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان ويقترب نحو مصر، ما يؤدي الى طقس متقلب و ماطر احيانا خلال عطلة نهاية الاسبوع.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية ).

 

- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا بسبحب مرتفعة ومتوسطة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ، تهطل امطار متفرقة في المناطق الجبلية والداخلية خلال الليل.
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة، تنشط الرياح جنوبا مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر ، تتكاثف الغيوم مساء وتهطل امطار متفرقة بخاصة في الداخل والجنوب، مع احتمال برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ليلا.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا وتهطل امطار متفرقة احيانا مع ثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

الاحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة ومتقطعة اعتبارا من الظهر مع بعض الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

- الحرارة على الساحل من 10 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 5 الى 18 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا، متوسط على الجبال.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 %
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,43
- ساعة غروب الشمس: 16,39

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