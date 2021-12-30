غادة عون: رياض سلامة ملاحق ليس فقط في الخارج انما ايضا في لبنان.. ليش بعدها الدعوى عم تحور وعم تدور؟!

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غرّدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون عبر حسابها الخاص على موقع تويتر وكتبت:

صباح الخير وسنة مباركة. فقط للتذكير ان السيد رياض سلامة ملاحق ليس فقط في الخارج انما ايضا في لبنان.الدعوى الاولى بجرم التدخل في المضاربة على الليرة مع احد المصارف .والثانية بجرم السماح بتحويل ٥ مليار $ نقدي الى الخارج منه ٤ مليار مجهول المصدر و لولا تدخله لما كانت حصلت هذه الجرائم.

واضافت: هلق اذا محكمة التمييز بدها تلاقيلو فتوى موضوع اخر .امركن لالله ايها الشعب اللبناني المسكين.يارب خلص شعبك.

وختمت: بعدين بالدعوى العالقة امام النيابة العامة التميبزية هناك ادلة وحسابات وارقام مصدرها سويسرا وهي ادلة لا يمكن تجاهلها .ليش بعدها الدعوى عم تحور وعم تدور..معروف ان الادعاء يقوم على الشبهة.امام كل هذه الوقائع ما في شبهة!!!!حدا يقرا طلب المساعدة السويسرية .كمان امركن لاالله يا شعبي.