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أسرار الصحف ليوم الخميس 30 كانون الأول 2021

30
DECEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لفت انتباه إعلامي متقاعد أن أي من المحطات اللبنانية لم تجرؤ على تشريح الشريط الذي قال السعوديون إنه لمسؤول من حزب الله في اليمن على رغم أنه يوفر مادة ساخرة مليئة بالعناصر الجاذبة، وقال لو كان المصدر غير سعودي لتحول الشريط إلى مادة لبرامج ساخرة للضحك على مدى شهور


خفايا

قال دبلوماسي قطري سابق أن تجربة حكومة بلاده مع الغضب السعودي وما تبعه خليجياً وصولاً للحصار الذي انضمت إليه دول مثل مصر علمها أن سياسة الاسترضاء تزيد الاستعلاء وترفع الشروط ولذلك أدارت قطر ظهرها وتركت الأمر للزمن فعادوا إليها من دون أن يشترطوا شيئاً

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

لم يتم تقديم أي رواية رسمية حول خبر الإنفجار الذي حصل في جرود النبي شيت عند السلسلة الشرقية بين لبنان وسوريا، وفيما ذكر أنه حصل في مخازن تابعة لـ"حزب الله" أو أنه نتيجة تفجير صاروخ سقط في حرب 1982 لم يصدر أي بيان عن الجيش اللبناني حول هذا الأمر باعتبار أنه المعني بتفجير القذائف غير المنفجرة.

 

يزداد عدد الجبهات المعارضة التي تعلن عن رغبتها خوض الإنتخابات النيابية في كل لبنان وبمرشحين في كل الدوائر الأمر الذي يقلل من فرصها في الفوز في معظم الدوائر ويدل على أنها لا تعرف حجمها الحقيقي.

 

تساءلت مصادر مراقبة عما إذا كان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيذكّر في كلمته، يوم الإثنين بمناسبة ذكرى اغتيال اللواء قاسم سليماني، باستمرار العمل بالصبر الإستراتيجي وتوقيت الرد على هذه العملية، وذكرت أنه منذ اغتيال عماد مغنية ثم مصطفى بدر الدين بدا وكأن "الحزب" فقد الكثير من حضوره الأمني.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
توافرت معطيات دبلوماسية لجهات لبنانية أن تقدماً حقيقياً حصل في ما خص مفاوضات النووي، ومن هنا مظاهر الإرباك في المشهد المحلي!


غمز
بدأت جمعيات غير مسموع بها عرض برامجها للإعانات الاجتماعية بدءًا من شباط المقبل!


لغز
تتراكم المعاملات على نحو كارثي في إدارات الدولة، مما يؤثر سلباً، على الجباية، وعلى مالية الدولة، وانتظام عمل الموظفين أنفسهم..

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