عناوين الصحف ليوم الخميس 30 كانون الأول 2021

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الأخبار: تفاهم مار مخايلسياسة

تفاهم مار مخايل: ما يريده حزب الله... وما لا يقدر عليهسياسة



مصارحة عونيّة للحزب: ما نقدر عليه وما لا نقبله!سياسة





الديار: ٢٠٢١ تصدّر ازماتها السياسية والمالية والصحية والامنية الى ٢٠٢٢

ملف العلاقات بين حزب الله و «التيار» انتقل الى نصرالله وهواجس باسيل يعلنها الاحد

وزيرا خارجية ايران والسعودية في بغداد بعد الاعياد فهل تنعكس ايجابا على لبنان ؟

نداء الوطن: منظمة الصحة تحذّر: الضغط يتصاعد على أنظمة الرعاية الصحية

"تسونامي أوميكرون" يجتاح العالم... ولبنان دخل مرحلة "الانتشار"!



البناء: موسكو تتقدم بمشروع تسوية للضمانات النووية باستضافة مخزون التخصيب وأجهزة الطرد/ بايدن وبوتين يتحادثان اليوم… وعباس وغانتس للتنسيق… والصدر نحو صيغة ثنائي / قاسم: مطمئنون للانتخابات… ولا تعنينا قضية الأغلبية… ولا شيء سيغير المعادلة /

اللواء: تريث بالإقفال .. وعدَّاد كورونا يُسابق المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد

الانتخابات على السكة بعد توقيع المرسوم.. وإحباط تهريب كبتاغون بالحمضيات إلى الكويت

النهار: لبنان يودّع السنة بتسونامي الانهيار والانسداد

الجمهورية: عدوى الشلل من الحكومة الى المجلس



l'orient le jour: Bilan 2021 : qui a marqué des points, qui en a perdu sur la scène politique libanaise