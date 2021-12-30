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عناوين الصحف ليوم الخميس 30 كانون الأول 2021

30
DECEMBER
2021
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الأخبار: تفاهم مار مخايلسياسة

تفاهم مار مخايل: ما يريده حزب الله... وما لا يقدر عليهسياسة

مصارحة عونيّة للحزب: ما نقدر عليه وما لا نقبله!سياسة

 

 

 

الديار: ٢٠٢١ تصدّر ازماتها السياسية والمالية والصحية والامنية الى ٢٠٢٢
ملف العلاقات بين حزب الله و «التيار» انتقل الى نصرالله وهواجس باسيل يعلنها الاحد
وزيرا خارجية ايران والسعودية في بغداد بعد الاعياد فهل تنعكس ايجابا على لبنان ؟

 

 

 

نداء الوطن: منظمة الصحة تحذّر: الضغط يتصاعد على أنظمة الرعاية الصحية
"تسونامي أوميكرون" يجتاح العالم... ولبنان دخل مرحلة "الانتشار"!

 

 

 


البناء: موسكو تتقدم بمشروع تسوية للضمانات النووية باستضافة مخزون التخصيب وأجهزة الطرد/ بايدن وبوتين يتحادثان اليوم… وعباس وغانتس للتنسيق… والصدر نحو صيغة ثنائي / قاسم: مطمئنون للانتخابات… ولا تعنينا قضية الأغلبية… ولا شيء سيغير المعادلة /

 

 

 

اللواء: تريث بالإقفال .. وعدَّاد كورونا يُسابق المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد
الانتخابات على السكة بعد توقيع المرسوم.. وإحباط تهريب كبتاغون بالحمضيات إلى الكويت

 

 

 

النهار: لبنان يودّع السنة بتسونامي الانهيار والانسداد

 

 

 

 

الجمهورية: عدوى الشلل من الحكومة الى المجلس

 

 

 


l'orient le jour: Bilan 2021 : qui a marqué des points, qui en a perdu sur la scène politique libanaise

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