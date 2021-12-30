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إنتخابات 2022- الديار: جنبلاط حسم اسماء لائحة اللقاء الديموقراطي... عيد عن أحد مقاعد طرابلس

30
DECEMBER
2021
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يبدو ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حسم اسماء لائحة اللقاء الديموقراطي التي ستخوض الانتخابات برئاسة تيمور جنبلاط، رغم ان الماكينات الانتخابية للحزب لم تنطلق بعد في كامل ثقلها، وقد حسم جنبلاط عودة مروان حمادة في الشوف واكرم شهيب في عالية بعد اعتراضات من بعض القواعد الحزبية لكنه اكد ان الظروف السياسية لا تحتمل اية تغييرات، كما حسم ترشيح بلال عبدالله في اقليم الخروب عن المقعد السني، وحبوبة عون عن المقعد الماروني في الشوف وينتظر حسم النائب نعمة طعمة لترشحه عن المقعد الكاثوليكي كونه ما زال مترددا في الامر، اما في عالية فحسم اسم المرشح الارثوذكسي سامر خلف المتأهل من ابنة الوزير والنائب المرحوم جان عبيد، ويسعى الى تبني القوات اللبنانية ترشيح راجي السعد نجل النائب فؤاد السعد، وفي بيروت فيصل الصايغ وفي بعبدا هادي ابو الحسن، وراشيا وائل ابو فاعور، وفي طرابلس اثراء عيد عن احد المقاعد السنية مع ترك الاختيار لنبيه بري لتسمية المقعد الدرزي في حاصبيا مع معلومات عن استبعاد النائب انور الخليل، وبات التحالف محسوما مع المستقبل والقوات اللبنانية مع احترام الخصوصية الدرزية والبيت الارسلاني.

الديار
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