منح وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة للسفير اللبناني

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أقامت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم حفل وداع لسفير جمهورية لبنان بدمشق سعد زخيا بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده لدى الجمهورية العربية السورية وذلك في فندق فورسيزن بدمشق.

وخلال الحفل قلد الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين السفير زخيا وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة تقديراً لجهوده الطيبة في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجعفري عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين مشيراً إلى أنهما توءمان لا يمكن لأي جهة الفصل بينهما وأن شعبي البلدين “واحد جينياً” منوهاً بجهود زخيا في خدمة مصلحة البلدين وبنجاحه في إدارة العديد من الملفات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة ولافتا إلى أن جهوده محل تقدير واهتمام متمنيا له التوفيق.

بدوره السفير زخيا أعرب عن جزيل شكره وامتنانه على منحه هذا الوسام معتبراً إياه حافزاً لمتابعة الجهد الحثيث والدائم في مواصلة العلاقات والنشاطات في الشأن العام للوصول إلى أمان الشعبين انطلاقا من الإيمان الراسخ بالتكامل الدائم بين البلدين بما يؤدي إلى مواجهة وإزالة الحصار الجائر وإلى التقدم والانتصار.

وعبر السفير زخيا عن شكره للحكومة والشعب السوريين ولطاقم وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي المعتمد والمجلس الأعلى السوري اللبناني وطاقم السفارة اللبنانية على تعاونهم معه لإتمام مهامه سفيراً لبلاده متمنياً بمناسبة أعياد الميلاد المجيد والسنة الجديدة لسورية دوام التقدم والازدهار.

حضر الحفل عدد من السفراء المعتمدين في دمشق ومديري الإدارات في وزارة الخارجية والمغتربين.