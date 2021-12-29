الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني يلتقون الحلبي: لمضاعفة أجر ساعة التعاقد

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اطّلع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي من لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني على معاناتهم بسبب إضراب الأساتذة في الملاك وبالتالي إقفال غالبية المهنيات الرسمية، ما يحول دون تمكنهم من فتح الصفوف وتسجيل حضورهم وتنفيذ ساعات التعاقد، معبّرين عن خشيتهم من ضياع العام الدراس .

ولفت الاساتذة إلى أنهم لم يتقاضوا بعد نسبة 35 بالمائة عن مستحقاتهم عن العام الدراسي الماضي، مطالبين بمضاعفة أجر ساعة التعاقد وبمبلغ التسعين دولار، وأكدوا ان الوضع الإجتماعي للمتعاقدين سيء جدا ، ولا يمتلكون أجر الإنتقال إلى المهنيات في حال تم فتحها.

وطالبت اللجنة أيضا بأن تصبح عقود المهني لأكثر من عشرين ساعة في الأسبوع، طالما هناك حاجة بسبب النقص في الموارد البشرية وعدم إمكان التعاقد الجديد .

بدوره، اتّصل الحلبي بالمدير العام للمالية جورج معراوي وطالب بتسريع سداد المستحقات عن العام الماضي، معتبرا أنه لا يوجد مبرر للتأخير طالما أن كل الإجراءات الإدارية تمت منذ وقت طويل.

وأشار وزير التربية إلى أن دفع التسعين دولار يتم بصورة تدريجية وهو مرتبط بالحضور، ورأى أنه يجب فتح المهنيات لتسير الأمور كما هو مطلوب.

وأكد الحلبي أنه وقّع مع وزير المالية قرار مضاعفة أجر ساعة التعاقد ، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وعبّر عن تفاؤله بإيجاد حل للعطاءات ورفع أجر الساعة بعد رأس السنة.