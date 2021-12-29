living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عراجي لموقعنا: "نحن في وضع يدعو الى الهلع.. والأرقام ستكون مخيفة بعد الأعياد".

29
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد إعلان وزير الصحة فراس الأبيض عن ثلاثة آلاف إصابة بفيروس كورونا بيوم واحد، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي للـtayyar.org أننا وصلنا الى وضع يدعو الى الهلع، خصوصاً أن التجارب العلمية أثبتت أن متحور أوميكرون يتضاعف كلّ يومين ونصف، وبالتالي بعد الأعياد سيكون مخيفاً، وقال:"انظروا الى الوضع الحاصل في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حيث الاصابات بالأمس تجاوزت مئات الالاف".

وأضاف عراجي:"مع الأسف، لا أحد من المواطنين يلتزم بإجراءات الوقاية وإرشادات السلامة العامة، والمخالطة خلال فترة الأعياد كبيرة جدّاً، وبالتالي أرقام الاصابات ستكون حتماً مرتفعة بعد عيدي الميلاد ورأس السنة".

وقال عراجي لموقعنا:"اليوم جرى البحث في الإقفال العام لكن لم يُبت بالأمر، وبرأيي أنه حتى لو اتُخذ قرار بالـlockdown الا أن أحداً لن يلتزم لأن الوضع الاقتصادي صعب جدّاً".

وختم عراجي:"الارشادات يجب أن تُتبع وأن تُطبّق بحذافيرها وأدعو الى الاقبال الكثيف على التطعيم، لأننا اذا وصلنا الى ما لا تُحمد عقباه، قد يكون الأمر كارثياً، فالوضع في المستشفيات ليس كما كان العام الماضي، خصوصاً لناحية عدد الأسرّة وجهوزية الجسمين الطبي والتمريضي بعد سفر عدد كبير من العاملين في هذين القطاعين، وأيضاً لناحية التكلفة الاستشفائية... على المواطن أن يكون خفيراً على نفسه".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout