عراجي لموقعنا: "نحن في وضع يدعو الى الهلع.. والأرقام ستكون مخيفة بعد الأعياد".

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بعد إعلان وزير الصحة فراس الأبيض عن ثلاثة آلاف إصابة بفيروس كورونا بيوم واحد، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي للـtayyar.org أننا وصلنا الى وضع يدعو الى الهلع، خصوصاً أن التجارب العلمية أثبتت أن متحور أوميكرون يتضاعف كلّ يومين ونصف، وبالتالي بعد الأعياد سيكون مخيفاً، وقال:"انظروا الى الوضع الحاصل في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حيث الاصابات بالأمس تجاوزت مئات الالاف".

وأضاف عراجي:"مع الأسف، لا أحد من المواطنين يلتزم بإجراءات الوقاية وإرشادات السلامة العامة، والمخالطة خلال فترة الأعياد كبيرة جدّاً، وبالتالي أرقام الاصابات ستكون حتماً مرتفعة بعد عيدي الميلاد ورأس السنة".

وقال عراجي لموقعنا:"اليوم جرى البحث في الإقفال العام لكن لم يُبت بالأمر، وبرأيي أنه حتى لو اتُخذ قرار بالـlockdown الا أن أحداً لن يلتزم لأن الوضع الاقتصادي صعب جدّاً".

وختم عراجي:"الارشادات يجب أن تُتبع وأن تُطبّق بحذافيرها وأدعو الى الاقبال الكثيف على التطعيم، لأننا اذا وصلنا الى ما لا تُحمد عقباه، قد يكون الأمر كارثياً، فالوضع في المستشفيات ليس كما كان العام الماضي، خصوصاً لناحية عدد الأسرّة وجهوزية الجسمين الطبي والتمريضي بعد سفر عدد كبير من العاملين في هذين القطاعين، وأيضاً لناحية التكلفة الاستشفائية... على المواطن أن يكون خفيراً على نفسه".