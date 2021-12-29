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رئيس الجمهورية يمنح الدنا وسام الارز الوطني

29
DECEMBER
2021
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منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسام الارز الوطني برتبة ضابط الى الوزير والنائب السابق الراحل عثمان مصباح الدنا، تقديرا لعطاءاته في المجالين السياسي والاجتماعي وفي الحقل العام.
 
وقدم وزير الاقتصاد امين سلام باسم رئيس الجمهورية، الوسام الى اولاد الراحل وعقيلته في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في مسجد محمد الامين – وسط بيروت، بحضور رابطة النواب السابقين وشخصيات.
 
وتقبلت عائلة الفقيد التعازي، وتقدم المعزين ممثل رئيس الجمهورية الوزير سلام، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب محمد خواجه، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام، ممثل عن الرئيس سعد الحريري، وزراء ونواب حاليون وسابقون، ممثلون عن رؤساء الطوائف الاسلامية والمسيحية، سفراء وقناصل فخريون، شخصيات سياسية وقضائية وعسكرية وحزبية واقتصادية وتربوية وثقافية ونقابية واعلامية واجتماعية، رجال اعمال واطباء ومحامون ومهندسون وهيئات وجمعيات اهلية وكشفية ورياضية وأصدقاء وفاعليات بيروتية.
 
وشكر نجل الفقيد حسن الدنا باسم عائلته، رئيس الجمهورية على منحه الوسام لوالده. كما شكر كل من واساه سواء بالحضور او بالاتصال او عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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