مولوي تفقد دوائر المديرية العامة للاحوال الشخصية والمديرية الإدارية المشتركة في الداخلية

A + A -

جال وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قبل ظهر اليوم، على الأقسام التابعة لدوائر المديرية العامة للاحوال الشخصية والمديرية الإدارية المشتركة، في مبنى الوزارة.



واطلع من المدير العام للاحوال الشخصية ومدير الإدارية المشتركة بالتكليف العميد الياس الخوري على التحضيرات الادارية واللوجستية الجارية لاستكمال جهوزية العمل للانتخابات النيابية المقررة في ايار 2022، بحيث تفقد مشغلي القوائم الانتخابية وبطاقة الهوية.



ثم انتقل الوزير مولوي الى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين وتفقد دوائرها، مستمعا من المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس الى تحضيرات المديرية لاستقبال طلبات المرشحين ومتابعة سير العملية الانتخابية.



بعدها تفقد الوزير مولوي دائرة نفوس بيروت واطلع على مجريات العمل فيها.



أبي نصر

وكان وزير الداخلية التقى في مكتبه النائب السابق نعمة الله أبي نصر وبحث معه الاوضاع العامة.